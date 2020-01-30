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Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 76 yaşındaki bir kadının 2 katlı evine giren hırsızlar, evdeki beyaz eşyaları, elektronik malzemeleri, ziynet ve mutfak eşyalarına kadar her şeyi götürdü.

Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

Gaziantep’te 76 yaşındaki bir kadının 2 katlı evine giren hırsızlar, evdeki beyaz eşyaları, elektronik malzemeleri, ziynet ve mutfak eşyalarına kadar her şeyi götürdü. Evine girdiğinde büyük şok yaşayan kadın, evde sadece kırık, arızalı ve eski eşyaların kaldığını gördü.
Gaziantep’te yaşayan Nazlı Zengin, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın hemen ardından İstanbul’daki çocuklarının yanına gitti. Yaklaşık 7 ay çocuklarının yanında kalan 76 yaşındaki Nazlı Zengin, Gaziantep’in Yeşiloba Mahallesi Münifpaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evine döndüğünde büyük şok yaşadı. Evini dağılmış halde bulan Zengin, LCD televizyonlarının ve buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Evinde bulunan 2 adet LCD televizyonu, bir buzdolabı, 1.5 metre uzunluğunda gümüş kemer, gelinlerinin çeyiz sandıkları, tencere, kazan ve kahve takımları gibi birçok mutfak ve elektronik eşyalarının da yerinde olmadığını tespit eden Nazlı Zengin, evinin 200 metre ilerisindeki Karşıyaka Polis Merkezi’ne giderek başvuruda bulundu. Evde tüplü ve arızalı tüplü televizyon, kırık avize, plastik kaplar ve ağır boş sandıkların kaldığını belirten Zengin, evinin cadde üzerinde olması ve yakınlarında polis merkezi olmasına rağmen soyulduğunu kaydetti. Malzemelerin kamyona yüklenerek götürülmüş olabileceğini belirten Zengin, "Evde ne varsa her şeyi almışlar. Televizyonları, buzdolabını, 1.5 metrelik gümüş kemeri, çeyiz sandıklarını, her şeyi boşaltmışlar. Ne beyaz eşya, ne elektronik eşya bırakmamışlar" diye konuştu.
Zengin’in müracaatı üzerine evde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarından hırsız ya da hırsızların eşkal ile kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Hırsızlar 2 katlı evi soyup soğana çevirdiler

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