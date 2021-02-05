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Hırsızlar 510 yıllık camiye dadandı

05.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 510 yıldır ayakta duran tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nin kablolarına göz diken hırsızlar, koparmaya çalıştıkları kabloya bağlı paratonere ve ışık sistemine zarar verdi.Olay, Büyük Cami Mahallesinde, Keşan’ın en eski camii olan 510 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nde yaşandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 510 yıldır ayakta duran tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nin kablolarına göz diken hırsızlar, koparmaya çalıştıkları kabloya bağlı paratonere ve ışık sistemine zarar verdi.
Olay, Büyük Cami Mahallesinde, Keşan’ın en eski camii olan 510 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen hırsızlar, minarede bulunan paratoner bağlı bakır kabloyu çalmak istedi. Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen kişiler kabloyu çekerek sökmeye çalıştı, ancak onları caminin imamı fark etti. Yakalandıklarını anlayan kişiler kaçarken, durumu kontrol eden imam, kabloya asılan hırsızların şerefedeki ışık sistemine zarar verdiğini tespit etti.
Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulunurken, o sırada camiye ibadet etmek için gelen vatandaşlar ’düpedüz eşkıyalık’ diyerek duruma tepki gösterdi.

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