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Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA )İSTANBUL'da gece yarısı bir evden hırsızlık yapan 3 kişi,  ev sahibinin işe gittiğinde küçük çocuğunu izlemek için kurduğu güvenlik kamerasında görüntülendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA )İSTANBUL'da gece yarısı bir evden hırsızlık yapan 3 kişi, ev sahibinin işe gittiğinde küçük çocuğunu izlemek için kurduğu güvenlik kamerasında görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin bisiklet çalmaktan, hırsızlığa, uyuşturucudan kasten yaralama suçlarına kadar daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Avcılar'da 4 Mayıs 2019 tarihinde polise başvuran mağdur O.S. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. O.S. evinde bulunan cep telefonu, kol saatleri bilgisayar ve cüzdanın ile otomobilinin kontak anahtarının çalındığını söyledi. O.S. işe gittiklerinde bakıcıyla birlikte evde bıraktıkları çocuklarını izlemek için kurdukları güvenlik kamerasının hırsızları görüntülediğini söyledi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin eve girdikten sonra oldukça rahat bir şekilde dolaştıkları hırsızlığı tamamlandıktan sonra kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, şüpheliler Ozan Ç.(21), Hakan D.(22) ve Mehmet K.(28) gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ozan Ç.'nin daha önceden 8 kez hırsızlık, oto hırsızlığı, 10 kez kapkaç bisiklet hırsızlık suçlarından daha önce gözaltına alındığını ve 3 ayrı mahkemece arandığını belirlendi. Diğer şüpheli Hakan D.'nin de 9 kez hırsızlık, 3 kez kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet K. adlı şüphelinin ise hırsızlık, kasten yaralama, başkasına ait kimlik kullanmak, kapkaç suçlarından daha önceden defalarca yakalandığı belirlendi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ozan Ç. ile Hakan D. çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken diğer şüpheli Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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