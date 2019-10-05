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Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bursa’da, bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak içeri giren hırsızlar, 75 bin lira değerindeki altınları çuvala koyup kaçtı.

Bursa’da, bir kuyumcunun camını satır ve balta ile kırarak içeri giren hırsızlar, 75 bin lira değerindeki altınları çuvala koyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi olayı gözyaşları içerisinde anlattı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı mahalle muhtarı Mustafa Süleyman’a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı. Hırsızlar elinde bulunan satır ve balta ile iş yerinin camlarını kırarak içeriye girdi. Elinde bulunan çuvala altınları dolduran şüpheliler, vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre yaklaşık 75 bin TL değerinde altın çalındığını bildirdi. Polis ekipleri kuyumcuyu soyan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı
Yaklaşık 75 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kuyumcunun güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şüphelilerin dükkanın camlarını balta ve satır ile kırdıkları daha sonra içeriye girdikleri görülürken yanlarında getirdikleri çuvala altın doldukları görüldü. Daha sonra fark edilmeleri üzerine yaklaşık 75 bin TL değerinde altını alıp kaçtılar. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dükkan sahibi gözyaşlarını tutamadı
İş yerine hırsız girmesiyle yıkılan mahalle muhtarı Mustafa Süleyman, olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Daha öncede iş yerine defalarca hırsız girdiğini belirten Süleyman, "Telefon ettiler ’muhtarım dükkanı soyuyorlar’ diye koşa koşa geldim. 75 bin liralık malım çalındı. Ben çocuk okutuyorum. Bu çocukları okutmak için parmağımla kazıya kazıya kazanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi birikimim çalındı. Yalvarıyorum hırsızı bulun. Önce levye ile kilitleri kırmışlar. Daha sonra gelip camları kırmışlar. 75 bin lira paralarım altınlarım gitti” dedi.

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