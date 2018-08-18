HABER

Hırsızlar aracında uyuyan tatilcinin çantasını böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale'de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu.

Erhan GÖĞEM - KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale'de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu. Otomobillerinin içerisinde uyuyarak dinlenen ailenin yaşadığı korku anları an ve an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, dün sabaha karşı Kırıkkale-Ankara Karayolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerine geçirmek üzere yola çıkan 3 aile dinlenme tesisinde durarak araçlarının içerisinde uyumaya başladı. Bu sırada otomobilin arkasına gelen iki hırsız önce dinlenme tesisinde park halindeki otomobilleri el feneriyle tek tek kontrol etti. Ardından bir otomobilin içinde uyuyan aileden sağ ön koltukta kucağında çanta olduğunu fark etti. Gözüne kestirdiği bu otomobilin sağ ön camını kıran hırsız, çok hızlı bir hareketle, uyumakta olan kadının kucağındaki içinde para ile ziynet eşyalarının olduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Bu sırada diğer otomobillerde uyuyan ailelerde camın kırılma gürültüsüyle uyandı. Araçlarının camı kırılarak hırsızlık kurbanı olan ailede bu durum karşısında şok geçirerek neye uğradıklarını şaşırdı. Jandarma ekipleri, hırsızların çok kısa bir süre içinde çantayı çalmasıyla ilgili dinlenme tesisinin kaydına giren görüntülerden o iki hırsızı arama çalışması başlattı.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
2 zabıtaya "rüşvet" gözaltısı2 zabıtaya "rüşvet" gözaltısı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıBalıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.