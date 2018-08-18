Hırsızlar aracında uyuyan tatilcinin çantasını böyle çaldı

Erhan GÖĞEM - KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale'de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu. Otomobillerinin içerisinde uyuyarak dinlenen ailenin yaşadığı korku anları an ve an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, dün sabaha karşı Kırıkkale-Ankara Karayolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerine geçirmek üzere yola çıkan 3 aile dinlenme tesisinde durarak araçlarının içerisinde uyumaya başladı. Bu sırada otomobilin arkasına gelen iki hırsız önce dinlenme tesisinde park halindeki otomobilleri el feneriyle tek tek kontrol etti. Ardından bir otomobilin içinde uyuyan aileden sağ ön koltukta kucağında çanta olduğunu fark etti. Gözüne kestirdiği bu otomobilin sağ ön camını kıran hırsız, çok hızlı bir hareketle, uyumakta olan kadının kucağındaki içinde para ile ziynet eşyalarının olduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Bu sırada diğer otomobillerde uyuyan ailelerde camın kırılma gürültüsüyle uyandı. Araçlarının camı kırılarak hırsızlık kurbanı olan ailede bu durum karşısında şok geçirerek neye uğradıklarını şaşırdı. Jandarma ekipleri, hırsızların çok kısa bir süre içinde çantayı çalmasıyla ilgili dinlenme tesisinin kaydına giren görüntülerden o iki hırsızı arama çalışması başlattı.
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