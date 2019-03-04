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Hırsızlar bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça Mahallesi 736.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Foça Mahallesi 736. Sokak’ta iki kişinin bir evden çıktığını görünce şüphelenerek takibe aldı. Evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen Murat İ. ve Can C., polis ekiplerinin de desteğiyle suçüstü yakalandı. Şüphelilerin gösterdikleri depoda çalıntı olduğu tespit edilen dinamo ve bazı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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