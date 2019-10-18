HABER

Hırsızlar, bin 150 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Van'da ev, iş yeri ve kurumlardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli, bin 150 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı - Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Van'da 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart-29 Eylül'de, Edremit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde de 3 olmak üzere ev, iş yeri ve kurumlardan gerçekleştirilen 10 ayrı hırsızlık olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, hırsızlık olayı şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanması için olayın yaşandığı bölgedeki 30 güvenlik kamerasının, olay öncesi ve sonrasındaki bin 150 saatlik kaydını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, tespit edilen şüpheliler S.Ç, C.K, M.T. ve V.M. operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Kayseri Üniversitesi'nden diplomatik başarıya destekKayseri Üniversitesi'nden diplomatik başarıya destek
Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesiUzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Van Van İl Emniyet Müdürülüğü Yakalama

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.