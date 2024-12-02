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  4. Hırsızlar bir ilçenin kabusu oldu! Tek tek yakalandılar

Hırsızlar bir ilçenin kabusu oldu! Tek tek yakalandılar

02.12.2024 23:01
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde farklı mahallelerde yaşanan hırsızlık olayları vatandaşların korkulu rüyası oldu. Birçok eve giren 5 hırsız polislerin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler suçlarını itiraf ederken, çalınan eşyalar sahiplerine geri teslim edildi.

Hırsızlar bir ilçenin kabusu oldu! Tek tek yakalandılar

Kandıra ilçesi Topluca, Dalca ve Sarıahmetler mahallelerinde vatandaşların evlerinden eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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EŞYALAR GERİ TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. İfadelerinin alınması sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kocaeli
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