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Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hırsızlar, arasında iki şehit mezarının da bulunduğu birçok aile kabristanının çevresindeki demir korkulukları çaldı. Korkulukları çalarken mezarlara da zarar verdikleri görüldü. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Eyyübiye ilçesindeki Harran Aile Mezarlığında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Aile kabristanının çevresindeki demirlerin çalındığını, mezarların talan edildiğini gören vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkililere mezarlıkta önlemlerin artırılması için çağrıda bulundu. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gittiklerinde zarar gördüğünü ve demir korkulukların da yerinden sökülerek çalındığını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, madde bağımlılarının sık sık mezarlıklarda madde kullandığını da iddia etti.

'Ölülerimiz rahat yatmıyor'

Yakınının mezarı çevresindeki demir korkulukların çalındığını belirten Nihat Yavuş, “Ölülerimizi rahat bırakmayanlar, dirilerimizi de aynı zamanda rahat bırakmıyorlar. Gençlerimizin çoğunluğunda uyuşturucu, esrar bağımlılığı had safhaya gelmiş. Hatta yüzde 70’e varan bir bağımlılık olmuş. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen neslimizi koruyun. Yoksa bu gidişle gençlerimizin çoğunluğu madde bağımlısı olacak” dedi.
Önlem alınmasını isteyen Yavuş, “Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ne tedaviler cevap veriyor ne de nasihatler cevap veriyor. Lütfen bir kanun çıkarsın bu satanlara, içenlere gereken dersi versin. Yani görüyorsunuz işte ölülerimiz rahat yatamıyor. Sağlarımız rahat gezemiyor. Yani mezarlıklar en sessiz olan yerlerdir. Ama bakıyorsun işte şırınga ile uyuşturucu enjekte eden, esrar içen, hırsızlık yapan ne kötü şey varsa gelip burada yapılıyor. İşin ilginç yanı bu tür bağımlı maddeler camilerin tuvaletlerinde kullanılıyor, mezarlıklarda kullanılıyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Burası şehitlik, bir şehide ait bir mezar, onların çevresini koruyan demirleri alıp götürüyorlar ve az bir paraya satıyorlar ki kendi kafalarını bulabilmek için” şeklinde konuştu.
Mezarlıklara rahat gidip gelemediklerini aktaran vatandaş Mehmet Beyazkendir ise “Emniyet güçlerimizden rica ediyorum. Bir an evvel bu mezarlıklarımızın korunmasını istiyoruz. Mezarlıklara gidip gelemiyoruz. Demirlerini çalıyorlar. Bunlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Gençlerimiz elden gidiyor. Yetkililere sesleniyorum sahip çıksınlar” diye konuştu. (İHA)
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Şanlıurfa mezar

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