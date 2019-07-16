Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Önlem alınmasını isteyen Yavuş, “Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ne tedaviler cevap veriyor ne de nasihatler cevap veriyor. Lütfen bir kanun çıkarsın bu satanlara, içenlere gereken dersi versin. Yani görüyorsunuz işte ölülerimiz rahat yatamıyor. Sağlarımız rahat gezemiyor. Yani mezarlıklar en sessiz olan yerlerdir. Ama bakıyorsun işte şırınga ile uyuşturucu enjekte eden, esrar içen, hırsızlık yapan ne kötü şey varsa gelip burada yapılıyor. İşin ilginç yanı bu tür bağımlı maddeler camilerin tuvaletlerinde kullanılıyor, mezarlıklarda kullanılıyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Burası şehitlik, bir şehide ait bir mezar, onların çevresini koruyan demirleri alıp götürüyorlar ve az bir paraya satıyorlar ki kendi kafalarını bulabilmek için” şeklinde konuştu.