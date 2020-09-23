Hırsızlar bunu da yaptı: Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler

Kırıkkale’de pazar ihtiyacını görmek için dışarı çıkan 79 yaşındaki Hasan Özmen’in ev almak için birikim yaptığı 80 bin lira parayı çalan hırsızlar, evi ateşe verip kayıplara karıştı.

Yangın, Kırıkkale kent merkezindeki Çalılöz Mahallesi 530. Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hasan Özmen, pazar alışverişi için sabah saatlerinde evden ayrıldı. O sırada evin boş olduğunu tespit eden kişi yada kişiler, yaşlı adamın ev almak için biriktirdiği ve çekmecede duran 80 bin lirasını çaldı. Su saatini ve muslukları da söken hırsızlar, sonrasında evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

Pazardan döndü hayatının şokunu yaşadı

Pazardan döndüğünde evinin yandığını gören Özmen, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan soğutma işleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.