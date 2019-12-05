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Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 05:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir iş yerinin darabalarını levye ile kırdıktan sonra içeri giren 2 hırsız çaldıkları para kasası ile yaya olarak uzaklaştığı sırada devriye gezen polisleri fark edince kasayı yol kenarına atarak kaçtı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46187 sokak içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi iş yerinden çaldıkları çelik para kasası ile yaya olarak kaçtıkları sırada, devriye gezen trafik polisleriyle karşı karşıya geldi. İki şahıs polisle karşı karşıya gelince kasayı atarak olay yerinden hızla kaçtı. Polis olayı gerçekleştiren zanlıları arama çalışmaları başlattı.

Önce güvenlik kameralarını ters çevirip iş yerine girdiler, kaçarken kamera kayıt cihazını da çaldılar. Polis zanlıların attığı para kasası ile iş yerinin kapısını kırmak için kullandıkları levyede parmak izi çalışması yaptı.

İş yerinde de inceleme yapan polisler güvenlik kameralarının yönlerinin ters çevrildiğini tespit etti. İş yerine güvenlik kameralarına bakmak için giren polisler zanlıların kayıt cihazını çaldıklarını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Kasa

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