Hırsızlar demir rögar kapaklarına dadandı

Edirne’de Talatpaşa Mahallesi’nde demir rögar kapaklarının çalınması mahalle muhtarını isyan ettirdi. Muhtar Hasan Kıyı, sıkça yaşanan demir rögar kapağı hırsızlığından dolayı belediyenin artık plastik kapak kullanmaya başladığını söyledi.

Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’ndeki demir rögar kapakları, hırsızların hedefi haline geldi. Sıkça yaşanan demir kapak hırsızlıkları mahalle muhtarını isyan ettirdi.

Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan son hırsızlık olayında demir rögar kapağı çalındıktan sonra metrelerce derinlikteki çukur açık vaziyette büyük tehlike oluşturdu. Bunu fark eden çevre sakinleri ve mahalle muhtarı, belediye ekipleri gelene kadar çukurun üzerini tahta ile kapatarak geçici önlem aldı.

“Vatandaşa zarar vereceğini kimse düşünmüyor”

Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Kıyı, mahallelerinde hemen her gün bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, belediyenin artık demir rögar kapağı yerine plastik kapakları kullanmaya başladığını söyledi. Çalınan demir kapakların satıldığını düşündüğünü söyleyen Muhtar Kıyı, “Birileri üç beş kuruş kazanmak için satıyor fakat vatandaşa zarar vereceğini kimse düşünmüyor. Bu duruma emniyet tarafından bir an önce önlem alınması lazım” dedi.