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Hırsızlar elektrik direklerine dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde hırsızlar, yüksek gerilim hatlarının geçtiği elektrik direklerindeki demirleri kesip, çaldı.

Hırsızlar elektrik direklerine dadandı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde hırsızlar, yüksek gerilim hatlarının geçtiği elektrik direklerindeki demirleri kesip, çaldı. Elektrik dağıtım şirketi, demir parçaları çalınan direklere devrilme ihtimaline karşı güçlendirme yaptı. Jandarma ise hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
Çameli ilçesi kırsalındaki yüksek gerilim hattı direklerinin demirlerini keserek çalan hırsızlar, bölgede büyük sıkıntı yaşatıyor. Çameli- Acıpayam Karayolu üzeri Kırkbudak Mevkisi'nde bulunan 4 enerji nakil hattı direğindeki hırsızlık, elektrik dağıtım şirketi ADM Elektrik ekibinin yaptığı kontroller sırasında ortaya çıktı. Hırsızlıkla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Hırsızların keserek çaldığı demir parçalar nedeniyle direklerin rüzgara karşı dayanıksız kaldığı ve devrilme ihtimali bulunduğu öğrenildi. Tehlike üzerine ekipler, bölgedeki direklerde bakım çalışması başlattı. Jandarma ise hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlar elektrik direklerine dadandı

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