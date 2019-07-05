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Hırsızlar film gibi operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler polisin takibi sonucu bir benzin istasyonunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/ISTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler polisin takibi sonucu bir benzin istasyonunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon anı benzin istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde geçtiğimiz haziran ayı içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızların girdikleri evlerden para ve ziynet eşyalarının yanı sıra televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyaları da çalarak ortadan kayboldukları tespit edildi. FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Bölgede önlem alan dedektifler şüphelilerin otomobille birlikte bir benzin istasyonuna girdiğini belirlendi.. Şüphe çekmeden bir anda otomobilin etrafını saran polis ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyonla şüphelileri otomobilden indirip gözaltına aldı. ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ömer Can G. (20), Mehmet Eren A.(18), Vedat G.(24) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden ev hırsızlığı, ruhsatsız silah, mala zarar vermek, yaralama uyuşturucu madde bulundurmak, oto hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından polis tarafından daha önceden gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin evden çaldıkları paralarla bir döviz bürosuna giderek döviz aldığı görüntüler de polis soruşturma dosyasına girdi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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