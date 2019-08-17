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Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fıstık bahçesine giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 500 kilo fıstık çalıp kayıplara karıştı. Fıstık bahçesinde toplanmış fıtıklarının olmadığını fark eden çiftçi Mehmet Çetin durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 500 kilo fıstık ile kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

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