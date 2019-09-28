Hırsızlar girdikleri evden 10 dakikada 17 bin liralık altın çaldı

Diyarbakır’da hırsızlar girdikleri evden 10 dakikada 17 bin lira değerinde altın çaldı. Aile hırsızlık olayından sonra yoğun travma yaşadı, evin küçük oğlu olaydan sonra korkudan altına kaçırmaya başlarken, evine hırsız giren Nalan Erdoğan, Umre’ye gitmeyi hedeflerken hayallerinin ve umutlarının çalındığını söyledi.

Olay, 21 Eylül Cumartesi günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1187. Sokak Erencan Yapı sitesinde yaşandı. İddiaya göre hırsızlar daha önce gözlerine kestirdikleri eve sabah saatlerinde telefon görüşmesi süsü vererek binaya gelerek asansörle direkt çıktıları 5’nci katta Erdoğan ailesinin evine girdi. Hırsızlar, evde yatak odalarında bulunan telefonları ve altınların bulunduğu çantayı alıp kapıyı açık bırakarak ve telefon görüşme süsüne devam edip binadan ayrıldı. Sabah uyanan aile büyük şok geçirdi.

“Açılmamış sigaramı bile çalmışlar”

Hırsızların direkt hedef alarak eve geldiklerini söyleyen Nalan Erdoğan, “Hedef seçmişler gibi ilk önce dış kapıyla uğraşıyorlar. Ondan sonra direkt 5’nci kata asansörle çıkıyorlar ve bizim kapıyı açıyorlar. Sabah saat 07.00’a doğru uyandığım zaman telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Sonrada eşimde evde olmadığı için belki eşim nöbetten geldiği için telefonu almış mutfakta oturuyor diye, o düşünceyle mutfağa doğru gittim. Mutfağa doğru dönmemle kapımızın açık olduğunu gördüm. Baktım çantam yerde, altın çantam vardı yerde. Onları görmemle bağırmaya başladım. Oğlum Süleyman diye bağırdım hırsız girdi diye. Sonra oğlum da kalktı. Oğlum dedi, ‘Anne benimde telefonum yok’ Benim cep telefonumu yatak odasından şarjdan çıkarmışlar, oğlumun çocuk odasından telefonunu şarjdan çıkarıp götürmüşler. Altınlarımı, kolyemi, bileziklerimi almışlar. Hatta içinde açılmamış sigaramı bile götürmüşler. Kapıyı da açık bırakmışlar” dedi.