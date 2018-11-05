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Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çalan Y.Ş.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çalan Y.Ş. suçüstü, 5 yıldızlı bir otelin yanında duran elektrikli bisikleti çalan Y.K. ise güvenlik kameraları yardımıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Y.Ş. tutuklanırken, Y.K. adli kontrolle bırakıldı.
Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde boş arazide uzun süredir park halinde duran 07 DK 258 plakalı kamyonun çekiciye yüklenip, hızlı şekilde yola çıkarılarak götürülmeye çalışıldığını fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi, takip ettiği çekiciyi D-400 karayolunda durdurdu. Bu sırada çekiciden inerek kaçmaya çalışan bir kişi olduğunu fark eden jandarma ekibi şüpheliyi yaya olarak yakaladı.
Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda başka bir suçtan hükümlü olarak kaldığı Afyonkarahisar Cezaevi'nden izinli Y.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.Ş.'nin kamyonun kendisine ait olduğu ve bozulduğu için Alanya'ya tamire götürdüğünü iddia etmesine rağmen plakadan yapılan sorguda sahibinin M.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ş., verdiği ifadede, kamyonu çaldığını ve Alanya'ya götürüp, sanayide satmak istediğini itiraf etti. Şüphelinin çekiciyi de telefonla arayarak, kamyonunun arıza yaptığını ve Alanya'ya götürmek istediğini söyleyerek çağırdığı belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'BU KADAR HIZLI YAKALANABİLECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM'
Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan A.Ö., önceki gün işe geldiğinde, elektrikli bisikleti iş yerinin yanına bıraktı. İş çıkışında motosikletini bulamayan A.Ö. jandarmaya başvurdu. Otelin güvenlik kameralarının incelenmesinde elinde bavul olan bir kişinin elektrikli bisiklete binip gittiği görüldü. Şüphelinin eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, birkaç saat sonra şahsın caddede yürüdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin, kimlik kontrolünde Y.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yapılan sorgusunda, elektrikli bisikletin olduğu yoldan birkaç defa geçtiğini, caddede kimsenin olmadığı sırada elektrikli bisikleti çaldığını itiraf etti. 'Bu kadar hızlı yakalanabileceğimi beklemiyordum' diyen Y.K. elektrikli bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Elektrikli bisikletin çalınma anı ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde bavulla yürüyen Y.K.'nın doğrudan elektrikli bisikletin yanına gelmesi ve binip gitmesi görüldü.

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