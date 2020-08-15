Hırsızlar kaçtı, bekçi kovaladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın içerisinde bulunan kişiler karşılarında bekçileri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ve bekçiler arasında kovalamaca başladı. Şüphelilerden biri kısa sonra yakalanırken diğer 3 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Yakalanan zanlı kısa süre önce yüz binlerce TL değerinde hırsızlık yapmış

Gözaltına alınan Tuncay G. (20) ve kaçan diğer 3 kişinin, bekçilerin önlerini kesmesinden 1 saat kadar önce Bahçelievler’de iki ayrı eve girdikleri, bir evden 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya ile otomobil anahtarı; diğer evden ise 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya ile birlikte bir adet otomobil anahtarı çalan kişiler olduğu ortaya çıktı. Çalınan ziynet eşyaları, elektronik eşyalar ve otomobiller sahiplerine teslim edildi. Zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.