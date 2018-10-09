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Hırsızlar, Mobese'den takip edilip yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, Mobese kameralarından belirlenip, kırmızı ışıkta otomobilde beklerken yakalandı.

Hırsızlar, Mobese'den takip edilip yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, Mobese kameralarından belirlenip, kırmızı ışıkta otomobilde beklerken yakalandı.
Antalya'da 4 kişinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir galeriden otomobil çaldığı ihbarını alan polis, iş yerinde yaptığı incelemede, ayrıca dizüstü bilgisayar ile güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın çalındığını tespit etti. Aynı mahallede elektronik ürün satılan mağazada hırsızlık girişimi ihbarını değerlendiren polis, aynı zanlılar olabileceği üzerinde durdu. Bir işyerinin güvenlik kamerasından zanlıların beyaz otomobille kaçtığını belirleyen ekipler, aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.
Çaldıkları otomobile bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı belirlenen zanlıların eşkali tespit edildi. Her iki olayın zanlılarının aynı kişiler olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Mobese kamerası görüntülerinden, olay saatlerinde bölgedeki tüm beyaz otomobilleri incelemeye aldı. Zanlıların çaldıkları otomobile, başka bir otomobilden çalınan plakaları taktıktan sonra hırsızlık girişiminde bulunduğunu belirleyen ekipler, çalıntı plakaların da kiralık bir araca ait olduğunu tespit etti. Kiralık aracı takibe alan polis, zanlıları kırmızı ışıkta beklerken yakaladı.
Zanlıların, 12 hırsızlık kaydı bulunan A.Y. (24), 15 hırsızlık kaydı olan A.D. (23), 3 hırsızlık kaydı olan K.V. (20) ve 5 hırsızlık kaydı olan S.D. (18) olduğu tespit edildi. Suçlarını kabul eden zanlıların ifadesi doğrultusunda çalıntı bilgisayar ve kamera kayıt cihazı ile bir başka mahallede sakladıkları otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Zanlıların çaldıkları plakalar da Konyaaltı Sahili'nde gömdükleri yerde bulundu. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlar, Mobese'den takip edilip yakalandı

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