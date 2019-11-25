Hırsızlar operasyonla yakalandı

Polis ekipleri birçok hırsızlık olayına karıştıklarını tespit ettiği zanlıları operasyonla yakaladı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesi ve köylerinde ev ve işyerlerinden toplam 13 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu olaylardan aranmaları bulunan M.D. ve U.C. isimli iki zanlı Saray Polisinin teknik ve fiziki takibi sonrası Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonla yakalandılar.

Yakalanan iki zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

