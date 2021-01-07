Hırsızlar parktaki oyuncak grubunu talan etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir parkta ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı. Çocuk oyun grubundaki para kasalarına zarar veren şahıslar umduğunu bulamadı.

Gazibey Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nın çocuk oyun grubu kısmında ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, çocuk oyun grubundaki oyuncakların para kasalarına zarar vererek, demir paraları çalmak istedi. Ancak kasalarda para olmayınca umduğunu bulamayan gözü dönmüş hırsızlar, talan ettikleri olay yerinden kaçtı.

İşyerini kontrol eden park işletmecisi Hüseyin Becerik, oyun grubunu talan edilmiş vaziyette bulunca polise gidip şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili konuşan Hüseyin Becerik, zararının yaklaşık 700 lira olduğunu kaydetti.

“Para aramışlar”

Olayı kınayan Becerik, “Oyuncaklara zarar verip, içinde para aramışlar. İkinci kez hırsızlık olayı yaşıyorum. Yeter yani yapmasınlar, niye benim malıma zarar veriyorlar ki. İçinde zaten hiçbir şey yok” diye konuştu.



