Hırsızlar sanayi sitesini elektriksiz bıraktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde trafo kabloları ve malzemelerinin çalınması nedeniyle küçük sanayi sitesi elektriksiz kaldı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesinde yer alan Viranşehir Küçük Sanayi Sitesi'ne enerji sağlayan trafolara ait kablo ve malzemeler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Bu nedeniyle sanayi sitesinde elektrikler kesildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Sanayi sitesine yeniden enerji verilmesi için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Son bir haftada aynı bölgede yaşanan 3'üncü hırsızlık olayı nedeniyle sanayi sitesindeki 400 aboneye enerji sağlayan 3 trafonun devre dışı kaldığı belirtildi.

- "Trafo binaları ölümcül risk taşıyor"

Şirketin İl Müdürü Osman Hondu, hırsızlık olayları nedeniyle 50 bin liralık zararın ortaya çıktığını aktardı.

Hırsızların bölgedeki esnafı mağdur ettiğini vurgulayan Hondu, "Trafo binaları ölümcül risk taşıyor. Buna rağmen hırsızlar hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Gerekli şikayetlerimizi yaptık. Hırsızların bir an evvel yakalanacağını umuyoruz. Bu arada sanayi sitesi esnafının da kesintisiz enerji almalarına engel olan bu tür hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

