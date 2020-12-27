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Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

27.12.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

Eskişer’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuryenin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı.

Eskişer’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuryenin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı. Görüntülerde hırsızların motosikleti gözlerine kestirdikten sonra maske takıp geri gelerek çaldıkları görülürken, motoru çalınan kurye ekmek teknesinin bulunmasını istiyor.
Olay, Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi Kumlubel Sokak’ta meydana geldi. Kuryelik yaparak geçimini sağlayan Ömer Akgün, gece işten dönünce motosikletini evinin önüne bıraktı. Ancak Akgün, işe gitmek için sabah evden çıktığında motorunu bıraktığı yerde bulamadı. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Akgün, motorunun 3 kişi tarafından çalındığını tespit ederek polise başvurdu.
Ekmek teknesinin çalınmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren ve 4 yıldır kuryelik yaparak geçimini sağlayan Ömer Akgün, “Daha önce başıma böyle bir şey hiç gelmemişti. İlk kez yaşıyorum. Direksiyon kilidim olduğu halde gündüz vakti saat 08.30 sıralarında motosikletimi çaldılar. Güvenlik kamerasına baktığımda birkaç defa buradan geçiyorlar. Son gelişlerinde yüzlerini maskeyle kapatıyorlar. Birisi etrafı izlerken, diğeri motoru indirip direksiyon kilidini kırıyor. İkisi daha sonra motoru alıp götürüyorlar. Motosiklet bütün kuryeler için öncelikli olarak ekmek teknesidir sonuçta. Motosiklet olarak değil de ekmek teknesi olarak görüyoruz. Motosiklet sahipleri ortalama disk kilidi kullansınlar. Ya da çelik ve halat kilitler kullansınlar. Çalınmasını zorlaştırsınlar” dedi.

“Hırsızlar sokağa çıkma yasağını fırsat biliyor”
Yaşanan olaydan sonra meslektaşlarına destek olmak için yanlarında olduğunu belirten Eskişehir Motorlu Kuryeler Odası Başkanı Onur Kocaoğlu, “Bizler uzun zamandır bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye’nin tüm illerinde yaşanan bir sıkıntı bu. Hırsızlar sokağa çıkma yasağını fırsat bilip böyle şeyleri değerlendirebiliyor. Kilit aksamı ve alarm aksamı daha maliyetli olduğu için genelde kullanılmıyor. Arkadaşımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk önce hırsızların bulunması için mücadele vereceğiz. Güvenlik birimlerine yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçta bu bir ekmek teknesidir. Bir insanın ekmek teknesini çalmak hırsızlığın üstünde bir şeydir" dedi.

Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti

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