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Hırsızlar sonunda çöp de çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Muğla’da koylara atılan çöpleri protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 27 yıldır koy temizliği yapan çevreci İmdat Avcı’nın ailesiyle birlikte topladığı çöpler çalındı.Eşi Yıldız Avcı ve kızları Türkü ile 23 gün süren temizlik kampanyasında 300 torba çöp toplayan çevrecisi İmdat Avcı’nın biriktirdiği torbalardan 50’ye yakını çalındı.

Muğla’da koylara atılan çöpleri protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 27 yıldır koy temizliği yapan çevreci İmdat Avcı’nın ailesiyle birlikte topladığı çöpler çalındı.
Eşi Yıldız Avcı ve kızları Türkü ile 23 gün süren temizlik kampanyasında 300 torba çöp toplayan çevrecisi İmdat Avcı’nın biriktirdiği torbalardan 50’ye yakını çalındı. Çöplerinin çalınmasına anlam veremediğini kaydeden Avcı, "Birileri kendilerine paye çıkarmak ve temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına bizim topladığımız çöpleri çaldılar" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.
Yakıt ve çöp poşeti desteğini alarak bu kampanyayı başlattıklarını hatırlatan Avcı, "Elimiz boş dönseydik kimsenin yüzüne bakamazdık. Hem çevreyi temizlemek için mücadele verdik hem de geri kalan çöplerin çalınmaması için mücadele verdik. Bin bir zahmetle topladığımız çöpleri orman içine saklayarak ayrıca vakit kaybına uğradık. Bu ülkede artık çöpler de çalınıyor. İnanılır gibi değil" dedi.
Botlarının kaybolması sonucu çöpleri tekneye aktarmakta zorlandıklarını, bu durumun farkına varan Fransız bir ailenin üç gün boyunca kendilerine yardım ettiğini belirten Avcı, botlarını bulan olursa kendilerine iade etmeleri için çağrıda bulundu.

Aksilikler peşlerini bırakmadı
Avcı ailesinin kızları Türkü Avcı ise, "Botumuz kayboldu, çöplerimiz çalındı, yılan, akrep arılarla savaştık ama çocukluğumdan beri bu eyleme katıldığım için büyük zevk alıyorum. Sonuna kadar etkinliğe ailemle devam edeceğim" dedi.

Marmaris Belediyesi çöpleri teslim aldı
Netsel Marina’ya yanaşan 14 metrelik ‘Ozanın Türküsü’ adlı tekne çöpleri Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim etti. Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, bizzat çöplerin tesliminde bulunurken kendi elleriyle tekneden çöp arabasına taşımaya da yardım etti. Çöpler ayrıştırma merkezine götürüldü.

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