HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı

Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri büfeden para, içki, sigara ve bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri büfeden para, içki, sigara ve bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K.’ye ait büfeye giren hırsız veya hırsızlar içki, sigara, para, kuruyemiş, 2 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Depremin simgesi Elif böyle taburcu oldu!Depremin simgesi Elif böyle taburcu oldu!
Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Vahşet! Genç kızı döverek cinsel saldırıda bulundular
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Bir anda sinirlendi! 'Benden uzak durun'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 'Uğur Şahin' paylaşımı! 'Koronavirüs aşısı ile ilgili görüştüm'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
İstanbul'da sigara içmek nerelerde yasaklandı? Valilik'ten açıklama
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Depremin simgelerinden Elif ve ailesi taburcu oldu!
Depremin simgesi Elif böyle taburcu oldu!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.