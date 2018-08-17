Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Kırşehir'de bir eczanede çalışan Tuğba Kaya, geçen haziran ayında işyerindeki çelik kasanın açık olmasını fırsat bilerek, içinden 10 altın bilezik aldı. Şüphe çekmemek için bir süre daha çalışmaya devam eden Tuğba Kaya, tatil için izin istedi. Çaldığı bileziklerden 2'sini Kırşehir'de kuyumcuda 4 bin 860 liraya bozduran Tuğba Kaya ve eşi, 15 Haziran'da tatil merkezi Side'ye gelerek bir otele yerleşti. Bir süre sonra canları sıkılan çift, Kırşehir'de oturan arkadaşları evli çifti tatil için Side'ye çağırdı. 'Bizim paramız yok' diyen arkadaşlarının tatil masraflarını da üstlenen çift, Side'de gönüllerince eğlendi. JANDARMADAN TEDİRGİN OLDULAR Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, müşterilerin kimlik kayıtlarını almak için 24 Haziran gecesi Tuğba ve Kaan Kaya çiftinin kaldığı otele geldi. Bu sırada lobide oturan Kaan Kaya'nın tedirgin ve şüpheli davranışlarda bulunması üzerine jandarma kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliklerinin odalarından olduğunu belirten Tuğba ve Kaan Kaya çifti, jandarma eşliğinde odaya çıktı.

'JANDARMANIN DİKKATİ SAYESİNDE HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI' Jandarma ekipleri, odanın kapısını açtıklarında kapı kolunun iç tarafında şeffaf poşet içinde çöplerin yanında 3 altın bileziği fark etti. Kaan Kaya, jandarmaya, otelde kasa olmadığını, bu nedenle bilezikleri poşete koyup, çöplerin yanına bıraktığını, böylelikle hırsızlığa karşı önlem aldığını söyledi. Jandarma görevlisinin poşetin şeffaf olduğunu hatırlatması üzerine tutarsız cevaplar veren Kaan Kaya ve eşi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından 25 Haziran'da adliyeye çıkarılan şüphelilerden Tuğba Kaya, savcılık ifadesinde işyerinde çalışırken, para kasasını açık gördüğünü, kimsenin olmadığı sırada kasadaki 10 altın bileziği alarak çantasına koyduğunu, kasada bir kutu daha olduğunu ancak açamadığını söyledi. Akşam eve gittiğinde eşine olayı anlattığını belirten Tuğba Kay, bileziklerden 2'sini Kırşehir'de bozdurduklarını ifade etti. 'JANDARMA GELİNCEYE KADAR HERŞEY İYİYDİ' Kaan Kaya ise altınları ne yapacaklarını planlarken, tatil yapmaya karar verdiklerini ve Side'ye geldiklerini söyledi. Bu sırada evli olan 2 arkadaşını da tatil için çağırdıklarını belirten Kaya, "Manavgat'ta da 2 bileziği 4 bin 600 liraya bozdurduk. Jandarma bizi yakalayana kadar her şey çok iyi gidiyordu. 3 bileziği Kırşehir'de evimizde bıraktık 3'ünü de yanımızda getirdik" dedi.