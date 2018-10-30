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Hırsızlar trafo merkezini talan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) ait trafo merkezinin demir kapı ve pencereleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Hırsızlar trafo merkezini talan etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) ait trafo merkezinin demir kapı ve pencereleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
İlçeye bağlı kırsal Alanyurt Mahallesi yolu üzerinde bulunan UEDAŞ'a ait trafo merkezine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, girişteki demir kapı ile demir pencereleri, duvar üzerinde bulunan demir korkulukları, demir sürgülü kapıyı ve muslukları söküp çaldı. Sabah trafo merkezine gelen görevliler, kapıların, pencerelerin, korkulukların ve muslukların yerinde olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafo merkezinde inceleme yaptı. Çalınan malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 10 bin lira olduğu belirtildi.
Polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlar trafo merkezini talan ettiHırsızlar trafo merkezini talan ettiHırsızlar trafo merkezini talan ettiHırsızlar trafo merkezini talan etti

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