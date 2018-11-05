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Hırsızlar trafodaki bakır kabloları çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında bulunan aydınlatma direğinin elektrik trafosu, hırsızlar tarafından parçalanıp, içindeki bakır kablolar çalındı.

Hırsızlar trafodaki bakır kabloları çaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında bulunan aydınlatma direğinin elektrik trafosu, hırsızlar tarafından parçalanıp, içindeki bakır kablolar çalındı. Açıkta bırakılan 380 volt akım taşıyan elektrik kablosunun erken fark edilmesi, olası bir ölümü önledi.
Aktepe Mahallesi'ndeki Aktepe Parkı'nda bulunan mesire alanına gelen hırsızlar, aydınlatma direğine 380 volt elektrik akımına sağlayan trafoyu kırıp, devirdi. Önce elektrik kablosunu kesen hırsızlar, ardından trafo içindeki bakır kabloları çalıp olay yerinden kaçtı.
Bu sabah parka gelen görevliler, trafonun parçalandığını görünce elektrik akımını kesip, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Trafodan bakır kabloların çalındığı belirlendi. Açıkta kalan kablonun görevliler tarafından erken fark edilmesi, temas halinde yaşanacak olası bir ölümü önledi. Polis, kabloları çalanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Hırsızlar trafodaki bakır kabloları çaldıHırsızlar trafodaki bakır kabloları çaldıHırsızlar trafodaki bakır kabloları çaldı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HIRSIZLARA... NEDEN ÖNLEM ... ALINMIYOR....? ŞİKAYETCİ OLUN...EMNİYET...SORUMLU... O KADAR BEKÇİ ALINIYOR.. DEMEK Kİ... ANLAŞMALI...
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