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Hırsızlar trafolara dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Batman’da ölüm tehlikesine aldırış etmeyen hırsızlar trafolara dadandı.

Hırsızlar trafolara dadandı

Batman’da ölüm tehlikesine aldırış etmeyen hırsızlar trafolara dadandı. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yer alan Batman’ın Çamlıtepe ve Belde mahallelerinde elektrik trafosuna giren hırsızlar, bakır kablo ve diğer aksamları çaldı.
Batman’da Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan trafoya giren hırsızlar, alçak gerilim buşing somunları ve NNY kablolarını çaldı. Belde Mahallesi’ndeki trafoya giren hırsızlar ise dağıtım panoları ile trafo binası arsında döşeli olan bakır kabloları çaldı. Yaklaşık 350 abonenin karanlıkta kaldığı olay sonrasında bölgeye intikal eden Dicle Elektrik ekipleri, tutanak tuttuktan sonra durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından trafolarda gerekli onarımlar yapıldı ve iki mahalleye yeniden enerji verildi.

Ölüm riski yüksek
Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, son günlerde trafo, kabin ve diğer tesislerine yönelik hırsızlık olaylarının arttığını belirterek,
"Yaşanan hırsızlık olayları yüzünden buralardan beslenen ev ve iş yerlerinde enerji kesildiğinden vatandaş mağdur oluyor. En önemlisi de bu tesislerde yüksek voltajlarda elektrik enerjisi var ve bu da ciddi ölüm riski anlamına geliyor. Buna rağmen birkaç metre kablo veya bakır aksam için ölümü göze alıp trafoların, kabinlerin kilidini kırıp buralara giriyorlar. Biz tedbirlerimizi alırken, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu vesile ile trafo, kabin, pano gibi elektrik enerjisi bulunan yerlerin son derece tehlikeli olduğu ve mutlaka uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Hırsızlar trafolara dadandı

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