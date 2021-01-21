Hırsızlar Türkiye’nin en akıllı yolundaki kabloları çalmaya çalışırken sisteme yakalandı

Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Olay Algılama sistemi sayesinde fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Eylül’de açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Olay Algılama Sistemi sayesinde fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak Cumartesi günü sabah saat 05.00 civarında Ankara-Niğde Otoyolu Niğde istikametinin 4’üncü kilometresi Gölbaşı ilçesinde arabadan inerek fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler, otoyolda bulunan Olay Algılama Sistemi sayesinde yakalandı. Sistemin otoyolda duran arabayı tespit etmesi sonrasında görevli personelin olayın gerçekleştiği alana yönelmesi ile 2 kişinin fiberoptik ve bakır kabloları çalmaya çalıştığı tespit edildi. Tespit sonrasında görevli personelin jandarmaya haber vermesi ile hırsızlık zanlıları yakalandı.

