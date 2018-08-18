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Hırsızlar yarım saatte evin altını üstüne getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de dubleks daireye giren hırsızlar yarım saatte evin altını üstüne getirdi.

Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA) - KAĞITHANE'de dubleks daireye giren hırsızlar yarım saatte evin altını üstüne getirdi. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçen hafta Hamidiye Mahallesi Dilara Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Şahin Koçak, eşi ve çocuklarıyla birlikte saat 21:00'de dışarıya çıktı. Hırsızlık için gelen 3 kişi, etrafı kontrol ettikten sonra 21:30 sıralarında binaya girdi. Bina girişindeki güvenlik kamerasını gören hırsızlar, yüzlerini elleriyle kapattı. Koçak Ailesi'nin dairesine giren ve yarım saatte evin altını üstüne getiren hırsızlar, 1 bilgisayar, 1 tablet, 5 kol saati, 5 yüzük ve bir miktar parayı çaldı. Dubleks dairede ev sahibinin alt girişten geldiğini fark eden hırsızlar üst girişten kaçtı. "DÖNDÜĞÜMÜZDE EVDELERMİŞ, ALLAHTAN KARŞILAŞMADIK" Evden çıktıktan yaklaşık bir saat sonra eve dönen Şahin Koçak "Evimize hırsız girdi. Akşam 21.00'de evden çıktık, 21:51'de eve geldik. Geldiğimizde alt kapı sağlamdı, eve girdik her taraf dağılmıştı. Ev dubleks ve üst kapıdan girmişler. Geldiğimizde evdelermiş Allah'tan karşılaşmadık, bir de karşılaşsak belki bize de zarar verecekler. Çocuklarım huzursuz laptop, tablet, saat, yüzük, para ne buldularsa almışlar. Ne kadar rahat insanlar. Tüm bunları yarım saatte yaptılar. Emniyete de şikayette bulundum. Parmak izleri ve güvenlik kamerası görüntüleri alındı. İnşallah bulunurlar" dedi. ŞÜPHELİLERİN BİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAMERAYA YANSIDI Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kafalarında şapka olan 3 hırsızın binaya girerken yüzlerini kapatmaları ile hırsızların binadan çıkma anları görüntülerde yer aldı. Hırsızların yine çaldıkları eşyalarla binadan çıkışları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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