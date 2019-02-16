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Hırsızlara ölümüne direniş kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

Pendik’te bir iş yerinin deposundan kamyon lastikleri çalan hırsızlara, lastikçi Fatih Zengin canı pahasına direndi.

Hırsızlara ölümüne direniş kamerada

Pendik’te bir iş yerinin deposundan kamyon lastikleri çalan hırsızlara, lastikçi Fatih Zengin canı pahasına direndi. Kaçan hırsızların aracının önüne kendisini siper eden adam güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Pendik’te bir grup hırsız, daha önce de hırsızlık yaptıkları yer olan bir temizlik şirketinin deposuna kamyon lastiği çalmak amacıyla geldiler. Orada lastik ustası olarak çalışan Fatih Zengin, hırsızları fark etti ve bölgedeki iş arkadaşlarına seslendi. Fatih Zengin’in seslerini duyan hırsızlar bölgeden kaçmak için araçlarına binip hızla kaçmaya çalıştılar. Lastik ustası Zengin ise hırsızları durdurmak için peşlerinden gitmeye karar verdi. Zengin, motoruna binerek deponun kapısına kadar geldi ve hırsızların aracının önünde durarak adeta kendisini siper etti. Hırsızlar, Fatih Zengin’i caydırmak için ona çarpsa da lastik ustası vazgeçmedi ve bu sefer de motorundan inip kendisini aracın önüne attı. Lastik ustası Zengin, hırsızları durdurmak için canı pahasına çabalasa da hırsızların kaçmasına engel olamadı. Olayı anlatan lastik ustası Zengin; “benden önce 3 kez gelmişler bu 4. Kez oluyor. Her seferinde buradaki kamyon lastiklerini çalmış hırsızlar. Ben de her işe geldiğimde o bölgeyi kontrol ediyorum. En son geldiğimde hırsızların arabasını fark ettim, içinde 7 kişi vardı. O anda arkadaşlara bağırdım ama arkadaşlar beni duymadı hırsızlar beni duydu. Sonra da araba binmeye yöneldiler. Benim de başka çarem yoktu kapının önünü motorlar kestim. Motor biraz sürttüler ayağımı biraz incittiler. Geri manevra yaptılar, ben tekrar önlerine atladım ama araba beni savurdu ve kaçtılar. Ben bir yerin ekmeğin yiyorsam bir şeyini savunmak zorundayım. Ben orada lastikçiyim ve lastikleri korumam lazım. O anlarda hiç korkmadım, aynı şey tekrar yaşansa yine aynı şekilde davranırdım” dedi.
Fatih Zengin’in hırsızlara ölümüne direndiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar araca binip kaçmaya çalışıyorlar, ama lastik ustası Fatih Zengin hırsızların aracının önüne atlayıp onları durdurmaya çalışıyor.

Hırsızlara ölümüne direniş kamerada

Hırsızlara ölümüne direniş kamerada

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