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Hırsızlara sis makinesi şoku!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Northamptonshire bölgesinde bulunan Corby kasabasında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler hırsızlar için alınan önlemlerin geldiği boyutu gözler önüne serdi. İşyerinde bulunan oyun konsolundaki paraları çalmayı amaçlayan hırsızlar, camı kırıp içeri girdi. Makineye saldırdıkları sırada ise hiç beklemedikleri bir olay gerçekleşti. Bir anda çevreleri dumanlarla kaplandı. Bakın o anlarda dükkanda neler yaşandı.

Soygun girişimi İngiltere’nin doğusundaki Northamptonshire bölgesinde bulunan Corby kasabasında meydana geldi. Dükkânın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın çekiçle dükkânın camını kırıp, içeri girdiği görülüyor.

Polislerin yeni yöntemi hırsızları çaresiz bıraktı

Polis tarafından bu tarz girişimleri önlemek amaçlı kurulan sis makinesi, hırsızların içeri girmesiyle devreye giriyor. Ancak, içerisinin aniden sisle dolmasına rağmen hırsızlardan bir tanesi elindeki çekiçle oyun konsoluna vurmaya devam ediyor.
Bir süre sonra sis yüzünden görüşlerini tamamen kaybeden hırsızlar, hiçbir şey çalamayacaklarını anlayınca dükkanı terk ediyorlar.
Northamptonshire polis biriminin yaptığı açıklamada olayın Kasım ayında meydana geldiği, fakat yerel iş yerlerine karşı yapılan hırsızlık girişimlerinin artmasıyla sis makinesi kullanımını teşvik etmek için görüntünün yeni yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada hırsızların hala yakalanamadığı da belirtildi. (DHA)
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ingiltere polis hırsız alarm

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