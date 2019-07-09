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Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan altın bilezik çalan 3 Gürcü hırsız, Kumköy Jandarmanın amansız takibi sonucunda Fethiye’de yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcudan altın bilezik çalan 3 Gürcü hırsız, Kumköy Jandarmanın amansız takibi sonucunda Fethiye’de yakalandı. Gürcü hırsızların bileziği çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Olay, 4 Temmuz 2019 günü saat 21.30 sıralarında Kumköy’de bulunan alışveriş merkezindeki bir kuyumculuk işletmede gerçekleşti. AVM’ye gelen 3 kişi önce AVM içerisinde bir süre gezdikten sonra şahıslardan bir tanesi dışarıdaki araca giderken 2’si kuyumcudaki altınları kontrol etti. Şahıslardan birisi kuyumcuyu meşgul ederken diğer şahıs ise gözüne kestirdiği en göz alıcı bileziği el çabukluğu ile çaldı. 2 kişi kuyumcudan çıktıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek AVM’den uzaklaştı.
Hırsızlık olayının ardından Kumköy Jandarma Karakolu tarafından oluşturulan özel ekip, ilk etapta işyerlerinin ve Kumköy Turizm Bölgesinde jandarma tarafından kurulan 20 adet güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde şüphelileri ve aracı tespit eden jandarma, hırsızların kaçtığı aracın Gürcistan’a ait GI-990-OS plakası olduğunu belirledi. Özel ekip, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aracın güzergahını ve gittiği yeri buldu. Şahısların Fethiye ilçesinde olduğunun belirlenmesinin ardından irtibata geçilen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin kaldığı otele yapılan baskında hırsızlık olayını gerçekleştiren ve Gürcistan vatandaşı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Birçok hırsızlık olayına karıştıkları tahmin edilen şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları odada çaldıkları malzemelerden elde edildiği değerlendirilen 1000 Dolar, 4 adet altın kolye, 6 adet bileklik ve altın ziynet eşyaları ele geçirildi.
Bu kadar kısa sürede yakalanmalarının şaşkınlığını yaşayan Gıorgı Deısadze, Donerı Basıladze ve Indıko Ramınashvılı isimli Gürcü hırsızlar suçlarını itiraf etti. Kumköy Jandarma Karakolu tarafından olayı aydınlatmak üzere oluşturulan özel ekip tarafından Manavgat’a getirilen Gürcü hırsızlar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiler.

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı

Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı
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