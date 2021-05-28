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Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler

28.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içerisindeki Bey Mahallesi'nde kullanılmayan birçok evde son zamanlarda hırsızlık olayları yaşandı. Ev sahipleri, evlerini korumak için giriş kapılarının önüne briketle duvar örmeye başladı.

Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler

Kent merkezinde, dar ve çıkmaz sokakları, kesme taştan yapılan avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, boş olan evlere hırsızlar dadandı. Evlere giren hırsızlar, kapıları, pencere demirlerini, içeride bulunan malzemeler ile elektrik kablolarını çaldı. Uyuşturucu madde bağımlıları da iddiaya göre girdikleri evlere zarar verdi. Hırsızlık olaylarından rahatsız olan ev sahipleri, evlerinin kapılarını ve pencerelerini briketle duvar örerek kapattı.

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Bey Mahallesi Mescit Sokak'ta evinin kapısının önüne briketten duvar örerek girişi kapatan Sultan Cafer, "Hırsızlıkların önüne geçemeyince böyle bir yönteme başvurdum" dedi.

Evlerini korumak için böyle bir yola başvurduklarını belirten Cafer, "Bey Mahallesi'nde bulunan sahiplerinin kullanmadığı boş durumdaki evler bir yıldır hırsızların hedefi olmuş durumda. Hırsızlar evlerimizin içlerine kadar girip ne var ne yok boşalttılar. İçindeki eşyaların yanı sıra kapıları, elektrik kablolarını çaldılar, elektrik, su saatlerimizi söküp götürdüler. Hırsızlıklara karşı çözüm bulamadık. Şimdi mahalleli olarak aldığımız karar doğrultusunda bizlere ait olan bu evlerimizin kapılarının önüne briket ile duvar örüyoruz" diye konuştu.

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Mahallenin kentsel sit alanı içinde olduğu için yapılara müdahalede bulunamadıklarını anlatan Sultan Uçar ise tek isteklerinin bir an önce gerekli önlemlerin alınarak tarihi evlerin korunması olduğunu sözlerine ekledi.

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DHA

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