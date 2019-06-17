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Hırsızları azmettiren "avcı"ları avladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Hırsızları azmettirerek temin ettikleri çok sayıda çalıntı malı depolarda sakladığı belirlenen ve kendilerini "avcı" olarak adlandıran 3 şüpheli, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı - Depolarda, aralarında jeneratör, kompresör, hidrofor ve hiltinin de bulunduğu çok sayıda çalıntı makine ve inşaat malzemesi ele geçirildi

ANKARA (A) - Hırsızları azmettirerek temin ettikleri çok sayıda çalıntı malı İvedik ve İtfaiye Meydanı'ndaki 4 ayrı depoda sakladığı belirlenen ve kendilerini "avcı" olarak adlandıran 3 şüpheli, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aylık takibin ardından 3 kişinin, hırsızları azmettirerek elde ettikleri çalıntı malları depolarda sakladıklarını belirledi.

Bunun üzerine İtfaiye Meydanı ve İvedik'teki 4 ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda hırsızları azmettirdiği belirlenen ve kendilerine "avcı" olarak adlandıran Nurettin Ç, Ramazan Ç. ve Tuncay Ç. gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda 6 kamyon dolusu makine, testere, matkap, jeneratör, kompresör, jet taşı, kapı kilidi, kapı ve pencere kolu, hidrofor, dış cephe boyası, bakır güğüm, tepsi ve hilti gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Operasyonun ardından elde edilen deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şu ana kadar 80 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı ve çalınan malzemelerin sahiplerine iade edildiği öğrenildi.

Şüphelilerle bağlantılı 100'den fazla olayın da aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü avcı Hırsızlık Büro Amirliği

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