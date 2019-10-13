Hırsızları devriye gezen jandarma yakaladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tarhana, bakır kazan ve demir malzeme çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 bin lira olan çalıntı 20 kilo tarhana, çok sayıda bakır kazan, demir malzemeler, ağaç motoru ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Malzemelere el koyan jandarma, araçtaki D.K. (25) ile M.A.'yı (47) gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

