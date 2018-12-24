HABER

Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de iş yerinden akü çalmak isteyen hırsızları gören iş yeri sahibi, hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı.

Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı 

Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de iş yerinden akü çalmak isteyen hırsızları gören iş yeri sahibi, hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hırsızlar araçlarıyla akü çalmak için iş yerinin önüne geldi. Kepenkleri kıran hırsızlar iş yerindeki aküleri araçlarına taşımaya başladı. Komşusunun araması üzerine hırsızlıktan haberdar olan iş yeri sahibi Yasin Nesin aracıyla buraya geldi.

ARACIYLA ARAÇLARINA ÇARPTI
Hırsızların kalabalık olduğunu gören iş yeri sahibi hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. Büyük panik yaşayan hırsızlar, hızla araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada hareket halindeki araca binemeyen bir hırsız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Yasin Nesin, "Komşularım haber verdi. Ben de geldim. Halen olay yerindelerdi, beni görünce kaçmaya çalıştılar ben de aracımla onların aracına çarptım. Lastiğim patladı" diye konuştu. İş yeri sahibinin aracında hasar meydana gelirken, yaklaşık 20 bin liralık da akü çalındı. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
İki dini aynı avluda buluşturan tarihi alan, Dünya Mirası'nın kıyısındaİki dini aynı avluda buluşturan tarihi alan, Dünya Mirası'nın kıyısında
Isparta'da 10 araç birbirine girdi: 13 yaralıIsparta'da 10 araç birbirine girdi: 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.