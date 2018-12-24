Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı 

Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de iş yerinden akü çalmak isteyen hırsızları gören iş yeri sahibi, hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hırsızlar araçlarıyla akü çalmak için iş yerinin önüne geldi. Kepenkleri kıran hırsızlar iş yerindeki aküleri araçlarına taşımaya başladı. Komşusunun araması üzerine hırsızlıktan haberdar olan iş yeri sahibi Yasin Nesin aracıyla buraya geldi.

ARACIYLA ARAÇLARINA ÇARPTI

Hırsızların kalabalık olduğunu gören iş yeri sahibi hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. Büyük panik yaşayan hırsızlar, hızla araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada hareket halindeki araca binemeyen bir hırsız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Yasin Nesin, "Komşularım haber verdi. Ben de geldim. Halen olay yerindelerdi, beni görünce kaçmaya çalıştılar ben de aracımla onların aracına çarptım. Lastiğim patladı" diye konuştu. İş yeri sahibinin aracında hasar meydana gelirken, yaklaşık 20 bin liralık da akü çalındı. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

