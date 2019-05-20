HIRSIZLARI DURDURMAK İÇİN PENCEREDEN ATLAYAN GENÇ KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı. Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne gelen hırsızlar park halindeki otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi.

PENCEREDEN ATLADI

Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan hırsızlık olayının ardından tedirgin olan ailenin güvenlik amacıyla pencerelerine demir korkuluk taktırdığı görüldü.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızların gelişi

-Bagajı açmaları

-Malzemeyi kendi araçlarına koyması

-Gencin atlaması

-Hırsızların kaçması

-Olay yerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Pencereye demir takılması

-Diğer detaylar

