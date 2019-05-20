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Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı.

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı. Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne gelen hırsızlar park halindeki otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi.

PENCEREDEN ATLADI
Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan hırsızlık olayının ardından tedirgin olan ailenin güvenlik amacıyla pencerelerine demir korkuluk taktırdığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kameradaHırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kameradaHırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kameradaHırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç kamerada

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