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Hırsızları evde unuttukları ilaç kutusu yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde bulunan evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri evden çıkarken düşürdükleri ilaç kutusu ele verdi.Edinilen bilgiye göre Eflani İlçesi Ovaşeyhler Köyü Çiftlik mahallesinde boş olan ve yaz aylarında kullanılan 4 evde ve Safranbolu İlçesi Akkışla ve Dereköy Köylerinde ise 6 evde hırsızlık olayı meydana geldi.

Karabük’ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde bulunan evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri evden çıkarken düşürdükleri ilaç kutusu ele verdi.
Edinilen bilgiye göre Eflani İlçesi Ovaşeyhler Köyü Çiftlik mahallesinde boş olan ve yaz aylarında kullanılan 4 evde ve Safranbolu İlçesi Akkışla ve Dereköy Köylerinde ise 6 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının gerçekleştiği evlerden birinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1 adet ilaç kutusu bulundu. Araştırma sonucunda ilacın alındığı eczane tespit edilerek kamera kayıtlarından ilacı alan şüphelinin R.K., olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına şüpheli R.K. vermiş olduğu ifadesinde söz konusu hırsızlık olaylarını F.T., K.Ö., ve Z.Ö., ile birlikte yaptıklarını itiraf etti.
Verilen ifadeler doğrultusunda Z.Ö isimli şüpheli de gözaltına alınırken F.T., ve K.Ö., isimli şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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