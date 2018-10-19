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Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti. Yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.

Afganistan’da iki soyguncu kuyumcuya saldırdı. Soyguncular camı çekiçle kıramayınca, panik halindeki kuyumcu çalışanları altın mücevherleri çıkarıp soygunculara verdi. O ilginç anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan hırsız soygun kuyumcu

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