Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!

Afganistan’da iki soyguncu kuyumcuya saldırdı. Soyguncular camı çekiçle kıramayınca, panik halindeki kuyumcu çalışanları altın mücevherleri çıkarıp soygunculara verdi. O ilginç anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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