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Hırsızları güvenlik kamerası yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, girdikleri 2 iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı.

Hırsızları güvenlik kamerası yakalattı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, girdikleri 2 iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı.
Paşam Sultan Mahallesi Kazancılar Çarşı Sokak ve Fuat Paşa Mahallesi 31'inci Sokak'taki 2 iş yerine giren M.K. (22), S.Ö (22), O.Ç. (19), T.Y. ve R.T. bakır malzeme, sigara, televizyon ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Emniyette çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., M.K. ve S.Ö., 'iş yerinden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'suç eşyalarını satın alma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. T.Y. ve R.T.'nin ise sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.

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Hırsızları güvenlik kamerası yakalattıHırsızları güvenlik kamerası yakalattıHırsızları güvenlik kamerası yakalattıHırsızları güvenlik kamerası yakalattı

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