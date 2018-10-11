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Hırsızları kamera görüntüsü ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nden televizyon çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakayı ele verdi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Kaletepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nden televizyon çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakayı ele verdi.

Kalatepe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ne gece saatlerinde girildikten sonra televizyonun çalınması nedeniyle inceleme başlatan asayiş şube müdürlüğü hırsızlık büro ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin sağlık merkezine geldikleri aracın kiralık olduğunu belirleyen polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla aracın Ankara’da olduğunu tespit etti. Hırsızlık masası ekipleri Yahşihan ilçesi Yenişehir mevkiinde durdukları aracın içerisinde bulunan C.G., D.İ. ve M.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında sağlık merkezinden çalınan televizyonda ele geçildi. Şüpheliler, emniyet sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edildi.

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