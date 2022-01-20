Hırsızları sosyal medya paylaşımları ele verdi! Genç kızlarla eğlenip, içkiyle el yıkadılar

Sakarya Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi’nde 16 Ocak günü E.Y.Ö.’nün evine giren şüpheliler, 35 bin dolar ve 20 bin TL ile bazı eşyaları çaldı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelilerin A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17), M.N. (17) ve Y.T. (38) olduğu belirlendi.

İÇKİYLE ELLERİNİ YIKADILAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görüldü. Şüphelilerden A.C.H., A.K., A.B. ve M.N. gözaltına alındı, üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar bulundu. Çaldıkları paraları İstanbul’da eğlence merkezlerinde harcadıklarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

400 DOLAR VE EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklandı, A.K. ve M.N. serbest bırakıldı. Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.’ye teslim edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında Y.T. de yakalanarak gözaltına alındı. Y.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

