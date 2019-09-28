HABER

Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL’yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Lala Paşa Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında bisiklet ile olay yerine gelen iki şüpheli binanın balkonundan tırmanarak iş yerine girmeleri güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum’da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL’yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Lala Paşa Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında bisiklet ile olay yerine gelen iki şüpheli binanın balkonundan tırmanarak iş yerine girmeleri güvenlik kameralarınca tespit edildi. Yüzleri maskeli hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikatı derinleştiren polis iki şüpheliyi İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin üzerinde çalınan iş yerinden alındığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 160 bin euro ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler yakalanan Erzurum’a getirilerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Mardin’in Derik ilçe kırsalında muhimmat bulunduMardin’in Derik ilçe kırsalında muhimmat bulundu
Yozgat’ta trafik kazası: 1 yaralıYozgat’ta trafik kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.