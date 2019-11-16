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Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Niğde’de hırsızların çalıp, dağlık alana bıraktığı 30 koyunun 10’unu kurtlar parçaladı.

Niğde’de hırsızların çalıp, dağlık alana bıraktığı 30 koyunun 10’unu kurtlar parçaladı. Hırsızların bölgeden koyunları çıkaramadığı için dağlık bölgeye bırakıldığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre Aşağı Kayabaşı Mahallesi Sarı köprü mevkisi, merkeze bağlı Koyunlu, Taşlıca ve Fesleğen köylerinde iki hafta içerisinde toplam 214 koyun çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve köylüler tarafından koyunların çalındığı bölgelerde aramalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında dağlık alana terk edildiği belirlenen 10’u telef olmuş, 30 koyuna ulaşıldı. Telef olan koyunların kurtlar tarafından parçalandığı belirlenirken, canlı olanlar ise sahiplerine teslim edildi.
Koyunları çalınan besiciler Ramazan Taşlatan, Hüseyin Uçar, Musa Ulgun, Mustafa Göksu ve Süleyman Üçler hırsızlık olayının aydınlatılmasını istediklerini söyledi.

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