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Hırsızların elektrik malzemeleri satan dükkanı talan ettiği anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de yüzleri maskeli hırsızlar bir elektrik malzemesi satan dükkanı adeta talan etti.

Hırsızların elektrik malzemeleri satan dükkanı talan ettiği anlar kamerada

Sancaktepe’de yüzleri maskeli hırsızlar bir elektrik malzemesi satan dükkanı adeta talan etti. Çaldıkları 30 bin TL’lik malzemeyi güçlükle minibüse yükleyen hırsızlar kayıplara karışırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sancaktepe’de 1 Haziran günü sabah saatlerinde meydana geldi. Bir minibüsle elektrik malzemesi satan dükkana yanaşan yüzleri maskeli hırsızlar, kepengi kaldırarak içeri girdi. Dükkanı dağıtan ve içeriden 30 bin TL’lik elektrik malzemesi çalan hırsızlar dükkanı adeta talan etti. Ardından minibüse çaldıkları malzemeyi yüklemeye çalışan hırsızlar bir hayli zorlandı. Kalabalık hırsız grubu malzemeleri minibüse güçlükle yükleyerek kayıplara karıştı.
Yaşanana o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüsle dükkana yaklaşıyor. Ardından dükkanı talan eden hırsızların malzemeleri güçlükle minibüse yükleyip kaçtığı görülüyor.

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