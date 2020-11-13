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  4. Hırsızların hayatını değişsin diye anahtarı paspasın altına bırakıyor

Hırsızların hayatını değişsin diye anahtarı paspasın altına bırakıyor

13.11.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Hırsızların hayatını değişsin diye anahtarı paspasın altına bırakıyor

Bir TikTok kullanıcısı, hırsızların bulması umuduyla anahtarı paspasın altına saklıyor.

Alex Biron, paspasın altına bıraktığı anahtarın aslında kapısına ve hatta mahalledeki herhangi bir kapıya uymadığını, potansiyel hırsızların dünya görüşünü sarsmak için bunu yaptığını anlattı.

Biron paylaştığı videoda “Bu bir anahtar. Onu hemen bulunabileceği bir yere, paspasın altına saklıyorum. Aslında burada çok fazla hırsızlık var. Her altı ayda bir ya da yılda bir anahtarın kaybolduğunu görüyorum. Bu da insanların girmeyi denediği anlamına geliyor. Ama bu anahtar bu kapıya uymuyor, hatta buradaki hiçbir kilide uymuyor. Bunu yapmamın nedeni, hırsızların anahatarı bulmasını istemem. Böylece anahtarı bulduklarında içeri girebilecekleri için çok sevinecekler ve sonra uymadığını fark edince hayal kırıklığına uğrayacaklar. Umarım tam o sırada kendilerine ‘Ben napıyorum böyle’ diye sorarlar ve hayatları değişir” dedi.

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Anahtarın gerçekte neyin kilidini açtığını söyleyen Biron “Eğer herhangi bir soyguncu bu videoyu izliyorsa, anahtardaki numaraya dikkat etsin. Bu anahtar Vancouver’daki West End Vancity bankasında bir kasanın kilidini açıyor. Bu kasada biraz param var, bir kitap var ve yeni bir hayata başlama şansı var İyi şanslar” dedi.

@everydayalex

Imagine if someone duets this ##fyp ##viral ##comedy ##MotivationMonday

♬ original sound - Alex Biron

4.1 milyon izlenme 20.5 bin beğeni alan video kısa süre içinde viral oldu. Alex’in fikrinden etkilenen insanlar, videoya “Bu hayatımda gördüğüm en Kanadalı şey” yorumunda bulundu.

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